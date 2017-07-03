أكد العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، أن الجيش الوطني الليبي حقق انتصارات كبيرة في المعارك الدائرة ضد الإرهاب في ليبيا، موضحا أن قطر دخلت ليبيا عن طريق التحايل بحجة مساعدة الجيش الليبي ثم أرسلت أفراد مسلحين.

وأضاف المسامري، خلال لقاء له في برنامج “بتوقيت القاهرة” المذاع عبر فضائية “أون لايف” اليوم الإثنين، أن قطر قدمت دعمًا كبيرًا للجماعات المتطرفة في ليبيا وعلى رأسها جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن الجماعة الإسلامية المتطرفة وجماعة الإخوان تعاونا سويا بهدف إدخال مجاهدين إلى ليبيا.