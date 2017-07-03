أعلن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي قائمة من 21 لاعبا استعدادا بمواجهة المصري غدا الثلاثاء بالجولة 33 من الدوري الممتاز.

وضمت القائمة :أحمد عادل عبد المنعم ومحمد الشناوي ومسعد عوض في حراسة المرمي، وصبري رحيل وحسين السيد وباسم علي ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد نجيب لخط الدفاع، وحسام غالي واكرم توفيق وصالح جمعة وكريم نيدفيد وميدو جابر وعمرو بركات وفوزي الحناوي وأحمد رمضان بيكهام وأحمد حمدي في خط الوسط، وفي الهجوم: عماد متعب وعمرو وجمال وأحمد ياسر ريان.