 Moheet on google
الإثنين 3 يوليو 2017 11:38 مساءً
روابط سريعة
الخارجية الروسية: الهجوم الإرهابي في دمشق محاولة لعرقلة العملية السياسية في سوريا
الخارجية الروسية

الخارجية الروسية: الهجوم الإرهابي في دمشق محاولة لعرقلة العملية السياسية في سوريا

2017-07-03 22:35:22

أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة السورية، أمس الأحد، وأسفر عن مقتل 18 شخصا، واعتبرته محاولة لمنع تحقيق المزيد من التوجهات الإيجابية في إطار إطلاق العملية السياسية في سوريا.

وذكر بيان للخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن “روسيا تدين هذا الهجوم الدامي الذي نُفذ على خلفية تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع المسلح الداخلي في سوريا، حيث إنه من المقرر عقد الجولة الخامسة من مباحثات أستانا بشأن سوريا في 4-5 يوليو وعقد الجولة التالية من الحوار السوري في جنيف في 10 يوليو”.

وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو تقيم هذا العمل من قبل المتطرفين كمحاولة محمومة لمنع تعزيز التوجهات الإيجابية في مجال إطلاق العملية السياسية في سوريا.
ودعت الشركاء الدوليين لأخذ تهديد الإرهاب والتطرف في منطقة الشرق الأوسط على محمل الجد، والمحاربة بحزم ضد هذا الشر العالمي بجهود منسقة على أساس جماعي وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وكانت تفجيرات انتحارية قد وقعت في أماكن متفرقة من العاصمة السورية (دمشق) أمس، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3