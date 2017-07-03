أكد مستشار وزير السياحة الدكتور خالد المناوى أنه تم اكتشاف وجود 80 إسما وهميا وضعتهم ثلاث شركات سياحية فى قرعة الحج العام الحالى.

وقال المناوى فى تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط إنه تم رصد الأسماء الوهمية وتتبعهم وجارى التحقيق مع الشركات السياحية التى تقدمت بتلك الأسماء ، مشددا على أنه سيتم توقيع أقصى العقوبات على الشركات المخالفة.

وأضاف أن الملايين الستة التى تم دفعها العام الماضى كمقدمات للحجاج والتى تم إعادتها الى الحجاج لم يتم استردادها حتى الان ، مشيرا إلى أن تلك الأموال صدر بها شيكات مصرفية ولم يتم صرفها حتى الأن من أصحابها ومعلقة ولم تصرفها الغرفة أو أى شخص ولم تدخل ية حسابات خاصة بالوزارة .

وشدد على أن أية مخالفات من أى من الشركات سيتم مقابلتها بكل حزم وسيتم توقيع عقوبات على الشركات المخالفة أيا كان عددها .