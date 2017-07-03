ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني في محادثة هاتفية العلاقات المتبادلة والقضايا ذات الصلة قبيل قمة مجموعة العشرين.

وقالت مصادر من مكتب رئيس الوزراء الإيطالي، وفق ما نقلته وكالة أنباء آكي الإيطالية اليوم الإثنين، إن جينتيلوني تلقى بعد ظهر اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت المصادر ذاتها أن المحادثات خلال الاتصال الهاتفي سلطت الضوء على العلاقات المتينة بين إيطاليا والولايات المتحدة، وكذلك الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين المقبلة في مدينة هامبورج الألمانية يومي 7 و8 من شهر يوليو الجاري.

وذكرت المصادر أن الزعيمين اتفقا على أهمية الجهود المبذولة والاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة الأخيرة لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في تاورمينا.