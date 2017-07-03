وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم /الاثنين/ على قرار رئيس الجمهورية رقم 216 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق قرض مبسط بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية، والذي تقدم الوكالة الفرنسية بمقتضاه تسهيلا ائتمانيا في صورة قرض، والموقع في القاهرة بتاريخ 27 مارس 2017.

كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق منحة مبسط بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية، والموقع في القاهرة بتاريخ 27 مارس 2017.

جاءت موافقة المجلس على القرارين عقب مناقشة تقريرين عرضتهما في هذا الشأن اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.