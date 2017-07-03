قال الكاتب الصحفي أحمد الجار الله رئيس تحرير جريدة “السياسة” الكويتية، إنه لا يمكن لقطر الهروب من الموافقة على كل مطالب الدول العربية الأربع.

وأضاف رئيس تحرير جريدة “السياسة” الكويتية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة”، المذاع على قناة “سي بي سي” مساء اليوم الإثنين أنه يتوقع أن تقبل قطر بالكثير من شروط قائمة الدول العربية عدا بند أو اثنين، هما إغلاق قناة الجزيرة ودفع التعويضات.

وأشار، إلى أنه إذا رفضت قطر قائمة مطالب مصر والسعودية والإمارات والبحرين، فستنضم الكويت إلى موقف الدول العربية.