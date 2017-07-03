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بالأسماء.. السياحة تعلن أسماء الفائزين بقرعة الحج السياحي
حجاج ـ الحج‎

بالأسماء.. السياحة تعلن أسماء الفائزين بقرعة الحج السياحي

2017-07-03 22:44:23

أعلنت وزارة الزراعة أسماء الفائزين بقرعة الحج السياحى حيث تقدمت ١٧٤٩ شركة ينظم منها ٢٨٨ شركة سياحية حج ٥ نجوم بمعدل ١٢٨٦٣ تأشيرة، و١٦٣ شركة ٤ نجوم ٦٩٧٦ تأشيرة، و٧٨٣ شركة للمستوى الاقتصادى بعدد تأشيرات ٥١١٠١١ مواطنًا.

وتبين أن إجمالى المتقدمين ٤٦ ألفًا و٣٢٠ مواطنًا من الذكور بنسبة ٤٣٪ و٦٢ ألفًا و٩٥ من الإناث بنسبة ٥٧٪.

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