أعلنت وزارة الزراعة أسماء الفائزين بقرعة الحج السياحى حيث تقدمت ١٧٤٩ شركة ينظم منها ٢٨٨ شركة سياحية حج ٥ نجوم بمعدل ١٢٨٦٣ تأشيرة، و١٦٣ شركة ٤ نجوم ٦٩٧٦ تأشيرة، و٧٨٣ شركة للمستوى الاقتصادى بعدد تأشيرات ٥١١٠١١ مواطنًا.

وتبين أن إجمالى المتقدمين ٤٦ ألفًا و٣٢٠ مواطنًا من الذكور بنسبة ٤٣٪ و٦٢ ألفًا و٩٥ من الإناث بنسبة ٥٧٪.