18 جنيها تراجعا بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل 620 جنيها2017-07-03 21:45:46
واصلت أسعار المعدن الأصفر تراجعها بالسوق المحلي فى التعاملات المسائية اليوم الاثنين، متأثره بتراجعه في الأسواق العالمية.
وقال عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بغرفة القاهرة إيهاب واصف - في تصريحات مساء اليوم- إن أسعار الذهب تأثرت أيضا بانخفاض الدولار بالسوق المحلي، مشيرا إلى أن أسعار الذهب تراجعت بنحو 18 جنيها مقارنة بأسعارها يوم السبت الماضي ليسجل عيار (21) 620 جنيها، وسجل عيار (18) 40ر531 جنيه، وعيار (24) سجل 55ر 708 جنيه، فيما سجل الجنيه الذهب 4960 جنيها.
وعالميا انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب /تسليم أغسطس/ بنسبة 81ر0 في المائة بما مقداره 70ر8 دولار لتسجل 50ر1233 دولار للأوقية.
كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للفضة /تسليم سبتمبر/ بنسبة 28ر1 في المائة بما مقداره 21 سنتا لتسجل 4ر16 دولار للأوقية.
وفي سوق العملات، ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي، خلال تعاملات اليوم الأثنين، مستهل تعاملات الأسبوع بسوق نيويورك أمام العملات الرئيسية بسوق النقد، ليتعافى من تراجعات حادة مني بها على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، مدعوما بارتفاع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأعلى مستوى خلال 7 أسابيع.
وقد ارتفع الدولار بنسبة 2ر0 في المائة أمام اليورو الأوروبي، فيما زاد أمام الين الياباني بنسبة 4ر0 في المائة مسجلا 82ر112 ين.
وكان الدولار قد أغلق تعاملات الأسبوع الماضي مسجلا أكبر خسائر ربع سنوية للربع الثاني من العام الجاري منذ سبتمبر عام 2010 متأثرا بإشارات تصب في صالح رفع الفائدة من بنوك مركزية أوروبية ما شكل ضغوطا على العملة الأمريكية.
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