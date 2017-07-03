 Moheet on google
الإثنين 3 يوليو 2017 10:02 مساءً
روابط سريعة
"فوكس نيوز": أنقرة ترسل 3 زوارق إلى بحر إيجة بعد إطلاق الرصاص على سفينتها
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

"فوكس نيوز": أنقرة ترسل 3 زوارق إلى بحر إيجة بعد إطلاق الرصاص على سفينتها

2017-07-03 21:46:21
أ ش أ

ذكرت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية، أن تركيا أرسلت 3 زوارق إلى بحر إيجة، إثر قيام قوات حرس السواحل اليونانية بإطلاق الرصاص على سفينة بضائع تركية.

وقالت شبكة “فوكس نيوز”، إن قائد سفينة البضائع التركية زعم أن قوات حرس السواحل اليونانية اقتربت من سفينته أثناء تواجدها فى المياه الدولية وأمرته بالتوجه إلى أحد موانئ جزيرة رودس، وأطلقت الرصاص عليها عندما رفض الاستجابة لذلك الأمر.

وأضاف قائد السفينة التركية، أن قوات حرس السواحل اليونانية أحدثت ثقوبًا فى جسم السفينة، غير أنها لا تشكل خطرًا يمكن أن يؤدى إلى غرقها.

من جانبها، أكدت قوات حرس السواحل اليونانية، أنها حاولت إيقاف سفينة البضائع التركية فى المياه اليونانية بعد أن تلقت تقارير تفيد بأنها تحمل مخدرات.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3