"فوكس نيوز": أنقرة ترسل 3 زوارق إلى بحر إيجة بعد إطلاق الرصاص على سفينتها

ذكرت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية، أن تركيا أرسلت 3 زوارق إلى بحر إيجة، إثر قيام قوات حرس السواحل اليونانية بإطلاق الرصاص على سفينة بضائع تركية.

وقالت شبكة “فوكس نيوز”، إن قائد سفينة البضائع التركية زعم أن قوات حرس السواحل اليونانية اقتربت من سفينته أثناء تواجدها فى المياه الدولية وأمرته بالتوجه إلى أحد موانئ جزيرة رودس، وأطلقت الرصاص عليها عندما رفض الاستجابة لذلك الأمر.

وأضاف قائد السفينة التركية، أن قوات حرس السواحل اليونانية أحدثت ثقوبًا فى جسم السفينة، غير أنها لا تشكل خطرًا يمكن أن يؤدى إلى غرقها.

من جانبها، أكدت قوات حرس السواحل اليونانية، أنها حاولت إيقاف سفينة البضائع التركية فى المياه اليونانية بعد أن تلقت تقارير تفيد بأنها تحمل مخدرات.