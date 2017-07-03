

ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “الإنديبندينت” البريطانية اليوم الإثنين، أن الديمقراطيين يحاولون الدفع بمشروع قانون للإطاحة بالرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” من السلطة، دون الحاجة لسحب الثقة منه أو هزيمته في الانتخابات الرئاسية.

وأشار الموقع إلي أن الديمقراطيين يخططون لاستخدام جزء من المادة 25 من الدستور الأمريكي للإطاحة بترامب، تحت مزاعم بوجود خلل في حالته الذهنية.

ومن شأن مشروع القانون الذي أعده عضو الكونجرس الأمريكي جيمي راسكين عن ولاية ماريلاند، وهو أيضا أستاذ في القانون الدستوري، أن يدفع بتحقيق في ما إذا كان ترامب في حالة ذهنية سليمة من أجل الاستمرار كرئيس. وقال راكسين إنه سيعتمد علي جزء من المادة 25 من الدستور الأمريكي في مشروع القانون.

واعتمد تعديل للمادة 25 من الدستور الأمريكي في عام 1967، ردا على اغتيال الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي وعلي الأزمات الطبية الرئاسية السابقة. ويتناول التعديل النقل المؤقت للسلطة من الرئيس إلى نائب الرئيس، وقد استخدم عندما خضع الرئيسان الأمريكيان السابقان رونالد ريجان وجورج دبليو بوش لعمليات جراحية.

ويهدف مشروع قانون إلى إنشاء لجنة مستقلة لتحديد ما إذا كان ترامب غير صالح جسديا أو نفسيا أو عقليا لاستمراره كرئيس. وأعرب راسكين عن قلقه حول الحالة الذهنية لترامب، مشيرا إلى وجود “نمط مستدام من السلوك غير المتزن”.

وهناك 20 من الديمقراطيين المشاركين في تقديم مشروع القانون، ولكنه لا يحذو علي تأييد أي من الجمهوريين. ولكي يمر، سيتعين على نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس التوقيع عليه.