قال سليمان المزروعي، سفير الإمارات فى بريطانيا، إن قناة الجزيرة القطرية كانت لسان حال التنظيمات الإرهابية، حيث كانت ذراع كل من “القاعدة، وجبهة النصرة، وحماس، وحزب الله، و حركة الجهاد الإسلامى الفلسطينى، والجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، مؤكدا أنه تم ادارج جميع هذه الكيانات كمنظمات إرهابية فى بريطانيا.

وأضاف سفير الإمارات فى بريطانيا، فى مقال له نشر فى “بريس ريدر” البريطانية، أن تحقيقات حادث جسر لندن الأخير أثبتت أن منفذ الهجوم كان متشددا ومتابع جيد لقناة الجزيرة القطرية التى بثت سمومها فى المنطقة.

واستشهد سليمان المزروعى، بحديث جون سيمبسون مسئول الشئون الخارجية فى “بى بى سى”، “أن الصمت الغربى على التهديد الذى تمثله قناة الجزيرة مخجل”، وأن الطلب على إغلاقها ليس محاولة لقمع حرية التعبير.

وأشار سفير الإمارات فى بريطانيا، إلى أن الناطقين باللغة العربية فى حاجة إلى معرفة ما الفرق بين الجزيرة الناطقة بالعربية والأخرى الإنجليزية، وقال عن الجزيرة العربية إنها تحرض على الكراهية وتعزيز مفهوم الإرهاب فى المنطقة، ودفعت أيديولوجيات خطيرة فى جميع أنحاء العالم العربى.

وأكد السفير، أن يوسف القرضاوى وعدد من رجال الدين التابعين للإخوان المسلمين استخدموا القناة لبث الفتن والكراهية بين الشعوب.