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فيديو.. وثيقة مسربة تكشف هبوط طائرات عسكرية قطرية في ليبيا
العقيد أحمد المسماري

فيديو.. وثيقة مسربة تكشف هبوط طائرات عسكرية قطرية في ليبيا

2017-07-03 21:17:26

أذاع العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج “بتوقيت القاهرة” المذاع عبر فضائية “ON LIVE” مساء اليوم الإثنين، وثيقة قطرية مسربة بشأن هبوط طائرات عسكرية قطرية في ليبيا.



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