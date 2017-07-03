رحب حلمي النمنم وزير الثقافة، بجهود السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ودورها في حل العديد من المشكلات التي يتعرض لها المصريون بدول المهجر، مشيرًا إلى أن مصر القديمة شهدت تولي 6 سيدات لإدارة البلاد من بينهم حتشبسوت وكليوباترا، متمنيا أن تصل نسبة السيدات بالبرلمان إلى 50% وأن يرى المرأة المصرية رئيسة للحكومة وللبرلمان.

وأكد في الجلسة الثالثة ضمن فعاليات اليوم الثاني بمؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة” الذي تنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن وزارة الثقافة وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة الهجرة بهدف التواصل مع المصريين بالخارج وتنظيم حفلات ثقافية لهم، لافتا الى أن وجود وزارة مختصة بشئون المصريين بالخارج يتماشى مع الاستراتيجية المصرية وهي أنها “دولة لكل مواطن”.