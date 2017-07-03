القاهرة .. تستأنف محكمة جنايات القاهرة محاكمة 739 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للجماعة وذلك في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر.

القاهرة .. تنظم محافظة القاهرة الندوة الثقافية (150 عاما من تراث مصر)، وذلك في إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومي وذكرى مرور 150 عاما على إنشاء القاهرة الخديوية وبحضور محافظ القاهرة وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

القاهرة .. تنظم جامعة القاهرة احتفالية لتكريم مجموعة من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات ومعاهد الجامعة من الذين نشروا بحوثهم العلمية باسم جامعة القاهرة في الدوريات والمجلات العلمية بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

القاهرة .. تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بوزارة الثقافة حفل تأبين لشيخ المؤرخين الدكتور عادل غنيم (نصير القضية الفلسطينية) بقاعة على مبارك بالدار.

القاهرة .. يشهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي غدا الحفل الختامي لمشروع التوأمة الذي نفذه المعهد القومي للقياس والمعايرة مع الشركاء الأوروبيين تحت عنوان “بناء قدرات المعهد القومي للقياس والمعايرة في مجالات المترولوجيا”.

القاهرة..تقام ندوة للتعريف بالأكواد المعمارية العالمية للمهندسين المعماريين ويحاضر في الندوة المهندس حامد جلال عبد الفتاح بقاعة الكلمة بساقية الصاوي بالزمالك في تمام الساعة السابعة ومساء.

القاهرة .. تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها غدا الثلاثاء مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و59 نائبا آخرين، بشأن تنظيم المقابل المادي وتولى الوظائف القيادية لكل العاملين بالدولة المتجاوزين سن الستين الذين يصرفون رواتـبهم من ميزانية الدولة.

القاهرة .. تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم مـن النائب محمود عبد السلام الضبع بشـأن أسـباب عـدم إنشـاء كنتـرول للثانويـة العامـة والـدبلومات الفنيـة بمحافظـة قنـا ليشـمل محافظـات قنـا والأقصـر وأسـوان والبحـر الأحمـر، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

القاهرة .. تجتمع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، لمناقشة نتائج زيارتها الميدانية لمسجد الدعاء بالدرب الأحمر بمحافظة القاهرة.

القاهرة .. تجتمع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، غدا الثلاثاء للانتهاء من مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وعدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب؛ كما تناقش اللجنة في اجتماعاتها أيضا، عددا من طلبات الإحاطة المتعلقة بالمعاشات والكارت الذكي ومشكلات المواطنين، ومن المتوقع حضور الدكتورة غادة والي، ووزيرة التضامن الاجتماعي، لهذه الاجتماعات.

القاهرة .. تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعا، غدا الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون هيئة التنمية الصناعة الجديد المقدم من المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة.

القاهرة .. تعقد منظمة المرأة العربية، غدا الثلاثاء، حفلًا خيريًا تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ويخصص دخل الحفل لصالح اللاجئات والنازحات والأطفال العرب، ويحيي الحفل الفنان هاني شاكر، بمشاركة الفنانة ياسمينا العلواني بقيادة المايسترو سليم سحاب، في تمام الساعة السابعة مساءً بجامعة مصر.

القاهرة .. تستضيف كلية التجارة، جامعة عين شمس، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية، في ندوة بقاعة الدكتور علي لطفي بالكلية؛ تناقش الندوة تخطيط وإدارة الموارد المائية والري في مصر، وتُعقد برعاية الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس الجامعة، برئاسة الدكتور سيد الخولي، عميد الكلية.

القاهرة .. تنظم مكتبة المستقبل، إحدى المنصات الثقافية بجمعية مصر الجديدة، مساء غد الثلاثاء، أمسية فلكية يتناول فيها المهندس عصام جودة رئيس الجمعية المصرية لعلوم الفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء، زوار السماء (المذنبات والشهب والنيازك).

القاهرة..يقيم بيت المعمار المصري ندوة بعنوان “موسيقى موتزارت والأشكال وتصميم الحيزات المعمارية”، غدا الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساء، يتحدث بها كل من المعمارية مريم أحمد، والدكتور محمد سمير الصاوي.

القاهرة..يستقبل مسرح الحكمة بساقية الصاوى بالزمالك فرقة “الخان” غدا الثلاثاء لإحياء حفل موسيقى في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

القاهرة..تقام غدا الثلاثاء ندوة دينية بعنوان حديث الثلاثاء ويحاضر في الندوة الداعية نادر الشيخ وذلك بقاعة الكلمة بساقية الصاوي بالزمالك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء.

الإسكندرية..تقام غدا الثلاثاء مباراة كرة القدم بين فريقي (المصري والأهلي) ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من بطولة الدوري العام وتقام المباراة على استاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة السابعة مساء.

المنصورة..يستقبل الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية في التاسعة والنصف من صباح غد المواطنين في لقاء مفتوح للتعرف على طلباتهم ومشكلاتهم بحضور القيادات التنفيذية والمحلية بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

المنصورة..تعقد كلية التربية النوعية بجامعة المنصورة اختبارات التعرف على مستوى قدرات طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بقسم التربية الفنية بالكلية للعام الجامعي الجديد وذلك في التاسعة من صباح غد بمقر الكلية.