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مسابقة من ليفربول للفوز بقميص محمد صلاح
محمد صلاح

مسابقة من ليفربول للفوز بقميص محمد صلاح

2017-07-03 21:14:58
كتب - متابعات

أعلن التطبيق الرسمى لنادي ليفربول الإنجليزي مسابقة من أجل الفوز بقميص موقع شخصيا من النجم المصرى محمد صلاح، المنضم حديثاً إلى صفوف الفريق فى صفقة هى الأغلى فى تاريخ الريدز.

وبحسب التطيبق الرسمى “ليفربول إكسترا” فإن المشجعين لديهم الفرصة من أجل الفوز بقميص الريدز المخصص لمحمد صلاح موقع منه شخصياً، فى مقابل توجيه رسالة ترحيب بالفرعون المصرى إلى فريقه الجديد الذى انضم له فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادماً من روما الإيطالى، مقابل 39 مليون جنيه إسترليني.

وتم كتابة تعليق على الصورة المنشورة: “انشر رسالة ترحيبك الأفضل لمحمد صلاح من أجل الفرصة للفوز بقميص موقع من اللاعب نفسه”.

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متابعات
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