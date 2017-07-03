أكد الإعلامي خيري رمضان، أن رفع الدعم عن الوقود أدى لحالة وجع لدى الجميع سواء كان الغني أو الفقير.

وأضاف في برنامجه “آخر النهار”، المذاع على شاشة “النهار وان”، مساء الإثنين، أن جميع القنوات الفضائية تمر بأزمات، لافتًا إلى أنه وزملائه منذ شهور لم يحصلوا على راتبهم، وإغلاق قناة الحياة التي كانت رقم واحد في مصر بسبب الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأشار إلى أن مصر تمر بأزمة اقتصادية والحكومة طيبة ومتواضعة سياسيًا، معقبًا: “معندهاش فهم سياسي ومتوضعة سياسيًا”.