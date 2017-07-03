 Moheet on google
الإثنين 3 يوليو 2017 10:05 مساءً
روابط سريعة
خيري رمضان: رفع الدعم عن الوقود أدى إلى حالة "وجع"
الاعلامي خيري رمضان

خيري رمضان: رفع الدعم عن الوقود أدى إلى حالة "وجع"

2017-07-03 21:03:43
كتب - متابعات

أكد الإعلامي خيري رمضان، أن رفع الدعم عن الوقود أدى لحالة وجع لدى الجميع سواء كان الغني أو الفقير.

وأضاف في برنامجه “آخر النهار”، المذاع على شاشة “النهار وان”، مساء الإثنين، أن جميع القنوات الفضائية تمر بأزمات، لافتًا إلى أنه وزملائه منذ شهور لم يحصلوا على راتبهم، وإغلاق قناة الحياة التي كانت رقم واحد في مصر بسبب الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى أن مصر تمر بأزمة اقتصادية والحكومة طيبة ومتواضعة سياسيًا، معقبًا: “معندهاش فهم سياسي ومتوضعة سياسيًا”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3