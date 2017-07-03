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سيارة تدهس عددا من المشاة أمام مطار بوسطن
سيارة تدهس رجل

سيارة تدهس عددا من المشاة أمام مطار بوسطن

2017-07-03 20:57:36

ذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الاثنين، أن سيارة دهست عددا من المشاة بالقرب من مطار بوسطن بولاية ماساتشوسيتس الأمريكية.

ونقلت القناة عن الشرطة الأمريكية أن سيارة دهست عددا من المارة بمطار لوجان بوسطن ؛ ما أسفر عن وقوع عدة إصابات خطيرة.

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