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حقيقة الحكم القضائي بمنح العاطلين معاشا شهريًا
المحكمة الادارية العليا

حقيقة الحكم القضائي بمنح العاطلين معاشا شهريًا

2017-07-03 20:55:32
كتب - متابعات

كشف مصدر قضائى رفيع المستوى بالمحكمة الإدارية العليا، أن ما تداولته اليوم بعض المواقع الإلكترونية من أن المحكمة الإدارية العليا حكمت بإلزام الدولة بدفع معاش شهري للعاطلين؛ عارٍ تمامًا من الصحة والدقة.
وأكد أن الصحيح أن المحكمة قضت برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى وسامى درويش عبدالقادر أبو الدهب نواب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار رئيس الوزراء بالامتناع عن اعتبار البطالة من ضمن مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعى والأخذ بمعيار البطالة، وثمة فارق كبير بين الخبرين.
وطالبت المحكمة رؤساء تحرير المواقع الإلكترونية تحري الدقة فى الأحكام والرجوع للمحكمة وليس الخصوم حتى لا يتم تضليل الرأى العام.

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