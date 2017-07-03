السيسي من المجر: على المجتمع الدولى الوقوف بكل قوة أمام الدول الممولة للإرهاب

استقبل “يانوش أدار” رئيس جمهورية المجر، بعد ظهر اليوم، الاثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الرئاسة المجرى، حيث قام الرئيس بالتوقيع فى سجل التشريفات.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس جمهورية المجر رحب بالرئيس السيسى معربًا عن سعادته بلقائه، مشيدًا بالمباحثات التى أجراها الرئيس صباح اليوم مع كل من رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، والتى عكست رغبة البلدين فى تطوير علاقات التعاون المتميزة بينهما فى مختلف المجالات.

أضاف المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، أن الرئيس أعرب عن شكره للرئيس المجرى على حفاوة الاستقبال، كما أشاد بتوافق الرؤى مع كافة المسئولين المجريين بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يؤكد عمق العلاقات التاريخية والممتدة بين البلدين الصديقين، والتى شهدت نموًا متزايدًا خلال العامين الماضيين.

وأعرب الرئيس عن تقديره لمواقف المجر إزاء مصر، والتى عكست تفهمًا واحترامًا لإرادة الشعب المصرى.

واستعرض السيسى، الجهود التى بذلتها مصر على صعيد استعادة الاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة، مشيدًا فى هذا الصدد بوعى الشعب المصر وإدراكه لأهمية الإجراءات التى يتم تنفيذها، وسعيه لتغيير الواقع نحو مستقبل أفضل، فضلًا عن تصديه بقوة لمحاولات قوى الإرهاب شق نسيج الوحدة الوطنية ونشر الفكر المتطرف.