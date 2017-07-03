قال عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، إن الهدف من الإجراءات التي اتخذتها بلاده ومصر والسعودية والبحرين، ضد قطر هو “تغيير سياسات الدوحة التي تضر بنا وبهم”.

وقال في مؤتمر صحفي عقده الجبير مع نظيره الألماني زجمار جابريل، إن المهلة مددت 48 ساعة بطلب من الكويت لوصول رد من الأشقاء في قطر وسنقوم بدراستها، لافتا إلى أن “أغلب المطالبات فى القائمة الخليجية ذُكرت في اتفاق العام 2014 وهي بمصلحة قطر والمنطقة.”

وحول الموقف الألماني من الأزمة الخليجية قال الجبير: “الموقف الألماني من ملف قطر كان ثابتا منذ البداية، وهناك سوء انطباع تناقلته وسائل إعلام ونحن لم نلحظ أي تغيير في هذا الموقف.”

وقال وزير الخارجية الألماني إن “ما نراه كحل أفضل هو التوصل لاتفاق مشترك على إنهاء أي دعم للإرهاب والمنظمات المتطرفة”، لافتا إلى أن “استقرار مجلس التعاون الخليجي أمر مهم بالنسبة للمنطقة والعالم وندعم جهود الوساطة لأمير الكويت ووزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيليرسون”، مؤكدا أن “التوصل إلى حل معقول أمر مقدور عليه”.