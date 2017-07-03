رمضان عبد المعز: أوعوا عقيدتكم تهتز بالخوف من المستقبل

حذر الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، من اهتزاز العقيدة بسبب تعثر المعيشة، قائلا: “أنت مهموم ليه وحزين ليه، اللى عاوز الرشد والرزق، يدعى ربنا، أوأعوا تخافزا من بكرة”.

وتابع عبدالمعز، خلال برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الاثنين: “أوعى تخلي عقيدتك تهتز أوعى تخلي حد يخوفك من المستقبل”.