سفير الإمارات في بريطانيا: الجزيرة لسان حال التنظيمات الإرهابية

قال سليمان المزروعي، سفير الإمارات فى بريطانيا، إن قناة الجزيرة القطرية كانت لسان حال التنظيمات الإرهابية، حيث كانت ذراع كل من “القاعدة، وجبهة النصرة، وحماس، ...