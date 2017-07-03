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شاهد.. "مايا مرسي" تبكي في حضن وزيرة الهجرة
مايا مرسي

شاهد.. "مايا مرسي" تبكي في حضن وزيرة الهجرة

2017-07-03 20:30:38

بكت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة أثناء تكريمها بمؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة” في حضن وزيرة الهجرة نبيلة مكرم معبرة عن سعادتها بالتكريم.

يذكر أن مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة الذي اختتم فعالياته بأحد فنادق القاهرة اليوم الاثنين بحضور 30 شخصية من المصريات الناجحات بالخارج ممن حققن نجاحا مبهرا فى دول المهجر يتبنى رسالة تتمثل فى التأكيد على أن مصر دائما ما تفتح أبوابها لأبنائها فى الخارج للاستفادة من خبراتهم.

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