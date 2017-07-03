نفى البيت الأبيض، اليوم الإثنين، وجود أي خطط لزيارة محتملة للرئيس دونالد ترامب إلى بريطانيا هذا الشهر، بعد تقارير صحف بريطانية بأن المسؤولين البريطانيين يتأهبون لزيارة محتملة خلال الأسبوعين القادمين أثناء تواجد ترامب في أوروبا.

وقالت سارة هاكبي ساندرز نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض -حسب ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية- إن تقارير الصحف البريطانية ليست دقيقة، مؤكدة أنه لا يوجد خطط بذهاب ترامب إلى بريطانيا هذا الشهر.

ومن جانب آخر، قال جيمس سلاك المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، اليوم، إنه ليس على علم بأي خطط حول زيارة ترامب إلى بريطانيا خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأفادت صحيفتا “التايمز” و”الجارديان” البريطانيتين، نقلا عن مسؤولين في الحكومة البريطانية -لم يتم ذكر أسمائهما- بأن البيت الأبيض أشار إلى أن ترامب قد يتوقف في لندن بعد زيارته “ترنبيري” أحد ملاعب الجولف خاصته في اسكتلندا خلال زيارته إلى أوروبا.

وقالت الصحيفتان إن ترامب قد يزور بريطانيا بين حضوره اجتماع قمة العشرين في هامبورج الألمانية الجمعة والسبت القادمين، والاحتفال باليوم الوطني الفرنسي في باريس في 14 يوليو الجاري.

وأشارت الصحيفتان إلى أن ترامب سيزور بريطانيا إلا إذا قرر العودة إلى واشنطن بعد قمة العشرين ثم العودة مجددا إلى فرنسا، وهما التزامان بينهما نحو أسبوع والذي يعد وقتا طويلا في عالم السياسة.

ورغم إشارة الصحيفتين إلى أن الزيارة لن يتم الإبلاغ بها إلا قبل 24 ساعة على الأقل، تعهد آلاف البريطانيين من تحالف “أوقفوا ترامب” بتنظيم احتجاجات في حال قام الرئيس الأمريكي بزيارته المفاجئة إلى لندن.