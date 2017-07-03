يقيم مركز الفسطاط للحرف التقليدية ، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، وبالتعاون مع المركز الثقافي الكوري، ورشة تطعيم الخشب بالصدف، وذلك في الفترة من 2 وحتي 6 يوليو الجاري

يشارك في الورشة أحد الفنانين الكوريين المتخصصين في مجال تطعيم الخشب بالصدف، وبمشاركة حوالي 15 فنانا مصريا، وتهدف الورشة الي اكتساب الفنانين المصريين والحرفيين مهارات جديدة في مجال التطعيم بالصدف، وتبادل المهارات الفنية مع الجانب الكوري.