يقيم مركز ابداع قصر الأمير طاز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، اللقاء الشهري لصالون السينما الوثائقية، وذلك السابعة من مساء الأربعاء 5 يوليو

يدير الصالون المخرج أحمد فؤاد درويش، ويعرض هذا الشهر الفيلم الجمالي” أسطورة عبد الهادي”، عن مراحل إبداع الفنان التشكيلي عبد الهادي الجزار، وهو أحد أهم الفنانين التشكيليين خلال القرن العشرين في مصر والعالم، الفيلم كتبه وأخرجه أحمد فؤاد درويش عام ١٩٨٣، مدير التصوير كمال عيد ، مونتاج أحمد متولي.