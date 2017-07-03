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بيتر ميمي: أمير كرارة ليس بطلًا للجزء الثاني من "كلبش"
أمير كرارة

بيتر ميمي: أمير كرارة ليس بطلًا للجزء الثاني من "كلبش"

2017-07-03 20:10:20

أعلن بيتر ميمي، مخرج مسلسل «كلبش»، في فيديو «لايف» عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن النجم أمير كرارة لن يقدم الجزء الثاني من مسلسل «كلبش»، مشيرا إلى أن نجما جديدا سيقدم هذا الجزء.

وقال بيتر: إن الجزء الثاني من مسلسل «كلبش» سيشهد العديد من المفاجآت وأحداث غير متوقعة للجمهور، مشيرًا إلى أن العمل يكتبه المؤلف باهر دويدار.

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل «كلبش» حقق نجاحًا كبيرًا بين الجمهور، في رمضان الماضي، وتصدر أعلى المشاهدات على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

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