رأى الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن مصر مقبلة على انفراجه اقتصادية وإصلاح اقتصادي حقيقي بعد انخفاض الدولار للمرة الأولى منذ 3 أشهر 14 قرش مقابل الجنيه المصري.

وأضاف في برنامجه “رأي عام”، على شاشة “ten”، إن مصر قامت بتسديد قسط من ديون نادي باريس بقيمة 700 مليون دولار ، وهناك انخفاض حاد في أسعار الدواجن من 30 جنية للكيلو لـ 21 جنية.