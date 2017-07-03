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لأول مرة.. مصر مقبلة على انفراجة اقتصادية
الإعلامي عمرو عبدالحميد

لأول مرة.. مصر مقبلة على انفراجة اقتصادية

2017-07-03 20:23:30
كتب - متابعات

رأى الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن مصر مقبلة على انفراجه اقتصادية وإصلاح اقتصادي حقيقي بعد انخفاض الدولار للمرة الأولى منذ 3 أشهر 14 قرش مقابل الجنيه المصري.
وأضاف في برنامجه “رأي عام”، على شاشة “ten”، إن مصر قامت بتسديد قسط من ديون نادي باريس بقيمة 700 مليون دولار ، وهناك انخفاض حاد في أسعار الدواجن من 30 جنية للكيلو لـ 21 جنية.

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