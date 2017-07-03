صحيفة سعودية: هبوط حاد للريال القطري وخسائر فادحة للبورصة2017-07-03 20:00:27
ذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية، إن الريال القطري قد تراجع مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة من 4.865 ریال قطرى لكل وحدة حقوق سحب خاصة فى 3 يناير 2017 إلى نحو 5.062 ریال قطري لكل وحدة حوق سحب فى 29 يونيو 2017 بعد قطع السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين العلاقات مع قطر، وكشفت مصادر اقتصادية خليجية لصحيفة “عكاظ” السعودية عن تكبد سوق أسهم قطر خسائر حادة بلغت 2.3% مع انتهاء مهلة الأيام الـ10 التى انتهت صباح اليوم الاثنين.
وقد فرضت الدول الأربع 13 مطلبا تستهدف إنهاء دعم قطر للإرهاب والفكر المتطرف، وقطع علاقاتها بجماعات ودول هددت مرارا أمن دول المنطقة.
وقالت المصادر الخليجية، إن سعر صرف الريال القطري، انخفض بنسبة 4%، أي حوالي 4042 نقطة أساس، مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة - العملة المعتمدة من صندوق النقد الدولي لتسوية التبادلات المالية بين الدول - وذلك خلال النصف الأول من عام 2017.
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