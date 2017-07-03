

استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، السفير الإثيوبي الجديد بالقاهرة تاييى أمادى في إطار زيارات التعارف التي يقوم بها.

ورحب الوزير بالسفير الإثيوبي، متمنيا له النجاح فى مهمته، وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية العمل على تطوير مجالات التعاون المشترك بما يحقق الفائدة للجميع، ويعزز التقارب بين شعبي الدولتين.

وأكد عبدالعاطى أن مصر تعتز بجميع دول حوض النيل، ومنها إثيوبيا، مشيرا إلى أهمية التعاون بين البلدين لتحقيق نهضة اقتصادية في البلدين وتنمية مواردهما المائية.