 Moheet on google
الإثنين 3 يوليو 2017 10:10 مساءً
روابط سريعة
ما حكم حرق الأوراق القرآنية الرميمة؟
مصحف قرآن

ما حكم حرق الأوراق القرآنية الرميمة؟

2017-07-03 20:55:40

هل هناك حرمة غي حرق الأوراق القرآنية الرميمة؟

يجيب الدكتور علي جمعة محمد قائلاً” الأصل أن المصحف الصالح للقراءة لا يحرق لحرمته، فإذا صار خلقاً غير صالح للقراءة فيه، فإنه يجوز حرقه صيانةً له عند جمهور العلماء”،
والله سبحانه وتعالى أعلم.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3