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قتلى وجرحى من مليشيات الحوثي وصالح في غارة بمأرب وسط اليمن
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قتلى وجرحى من مليشيات الحوثي وصالح في غارة بمأرب وسط اليمن

2017-07-03 19:55:39

لقي عدد من مليشيات الحوثي وصالح مصرعهم، وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، في غارة للتحالف العربي استهدفت مقرا للعمليات العسكرية للمليشيات في مديرية “المتون” بمحافظة مأرب وسط اليمن.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية عن مصادر عسكرية قولها، إن غارة استهدفت منزلا تتخذه المليشيات مقرا لعملياتها العسكرية شمال مديرية المتون، فيما استهدفت غارة أخرى غرفة الإمداد الغذائي التابع للمليشيات لجبهة شمال المتون.

يشار إلى أن الجيش الوطني اليمني صد - في وقت سابق اليوم - هجوما جديدا للمليشيات الحوثية في منطقة صرواح غرب مدينة مأرب مما كبدها خسائر بشرية.

وشن طيران التحالف العربي 6 غارات جوية استهدفت تجمعات ومواقع لمليشيات الحوثي في مناطق متفرقة بمديرية صرواح.

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