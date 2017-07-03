ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “بوليتيكو” الأمريكية اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية التي سخر منها مؤخرا بسبب ما اعتبره تغطية غير عادلة للأخبار المتعلقة بإدارته لن يكون أمامها خيار سوى تغطية القضايا المفضلة للبيت الأبيض.

وقال ترامب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه في مرحلة ما، ستضطر وسائل الإعلام التي وصفها بـ”أصحاب الأخبار الوهمية” إلى مناقشة أرقام الوظائف الكبيرة التي عمل ترامب على توفيرها، والاقتصاد الأمريكي القوي، والنجاح في الحرب ضد داعش، والحدود الأمريكية، وغيرها من القضايا الكثيرة.

واشتكى ترامب بجانب أعضاء آخرين من إدارته، من أن وسائل الإعلام خصصت وقتا طويلا لتغطية التحقيقات الجارية حول مزاعم التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية في العام الماضي، فضلا عن الاهتمام بالفضائح والجدل على حساب تغطية الأخبار التي قد تظهر ترامب بشكل أكثر إيجابية.