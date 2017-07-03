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سمير صبري يتقدم بالتماس للتحفظ على أموال وودائع قطر
سمير صبري ـ المحامي

سمير صبري يتقدم بالتماس للتحفظ على أموال وودائع قطر

2017-07-03 19:54:46
كتب - متابعات

أصدر سمير صبري المحامي التماس عاجل للنائب العام اليوم للتحفظ على الأموال والودائع القطرية والممتلكات.
وأوضح مقدم الالتماس، أن الجرائم والأعمال الإرهابية التخريبية التي مولتها وحرضت عليها دويلة قطر داخل الأراضي المصرية والتي ترتب عليها إلحاق أضرار جسيمة بالمواطن المصري وبضباط قواتنا المسلحة والشرطة وكافة المنشآت السيادية ، وعلى أثرها استشهد المئات من أبناء مصر بخلاف العدد الباهظ من المصابين، وكلها تستحق التعويضات التي يتعين أن تلتزم بها دويلة قطر.
وشدد على أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها مما يحق معه للمبلغ طلب إصدار الأمر بالتحفظ على جميع الأموال القطرية داخل جمهورية مصر العربية، وكذا التحفظ على كل الممتلكات العقارية المملوكة لـقطر في ربوع مصر حتى تتمكن الدولة من الحصول على التعويضات اللازمة لضحايا الأعمال الإرهابية.

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