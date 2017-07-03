قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، إن رئيس الجمهورية عمر البشير سيقوم بزيارة مهمة إلي جمهورية روسيا الاتحادية في النصف الثاني من شهر أغسطس المقبل تلبية لدعوة من نظيره الروسي الرئيس فلاديمير بوتين، وذلك تعزيزاً للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة.

وأضاف غندور، في تصريح لـ (سونا) اليوم الاثنين، أن الزيارة ستناقش جملة من الملفات المهمة تشمل مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، والتنسيق والتشاور السياسي وتبادل الدعم في المحافل الدولية المختلفة، مشيرا إلى أن روسيا تعتبر داعماً أساسياً لقضايا السودان في مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية الأخرى، مؤكدا وجود تنسيق دائم بين السودان وروسيا علي مستويات متعددة حول كافة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في توقيت تشهد فيه علاقات السودان الخارجية انفتاحاً شاملاً مع كافة دول العالم وحضوراً فاعلاً على مستوى المنظمات الإقليمية والدولية.