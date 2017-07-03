جددت إيطاليا، اليوم الاثنين، مطالبتها للدول الأوروبية الأخرى بضرورة تحمل قدرا من عبء أزمة المهاجرين غير الشرعيين.

وقال رئيس وزراء إيطاليا باولو جنتلونى -حسبما نقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية - “يتعين على أوروبا أن تقدم العون لمواجهة مشكلة اللاجئين، وذلك إذا ما كانت تريد أن تكون صادقة مع مبادئها وتاريخها وحضارتها”.

وحذر جنتلونى - في كلمة ألقاها في مقر وكالة الغذاء العالمي التابعة للأمم المتحدة بروما - من عواقب عدم اشتراك بقية دول أوروبا في عبء مشكلة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، قائلا “إذا لم تتحمل أوروبا العبء، فإن الأعداد الكبيرة من هؤلاء المهاجرين يمكن أن تغذي مشاعر العداء داخل المجتمع الإيطالي”.

وأشار إلى أن إيطاليا أعلنت حالة التعبئة لمواجهة تدفق اللاجئين الذين قامت بإنقاذهم من الموت غرقا وسط البحر المتوسط، ونقلتهم إلى شواطئها على مدار أعوام مضت.

