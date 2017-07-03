صد الجيش الوطني اليمني، اليوم/الاثنين/، هجومًا جديدًا للميليشيات الحوثية في منطقة صرواح غرب مدينة مأرب مما كبدها خسائر بشرية.

وأفادت قناة (العربية) الإخبارية بأن طيران التحالف العربي شن ست غارات استهدفت تجمعات ومواقع لميليشيات الحوثي في مناطق متفرقة بمديرية صرواح.

وذكرت (العربية) أن الجيش الوطني يقوم بمحاصرة الميليشيات في مركز مديرية صرواح بعد قطع الإمدادات القادمة من صنعاء، وكثفت مقاتلات التحالف غاراتها على مواقع الميليشيات في مركز وسوق المديرية تمهيدًا لتحريرها.

وكان الجيش الوطني قد فرض سيطرته على الطريق الرابط بين صنعاء ومأرب، فيما قتل العشرات من الميليشيات في المعارك بينهم قيادات.