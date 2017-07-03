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الوزراء: بدء طرح شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة خلال شهرين
شريف اسماعيل رئيس الوزراء ‎

الوزراء: بدء طرح شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة خلال شهرين

2017-07-03 19:31:39

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء أنه يتم العمل حاليا على إجراءات الطرح لشركات قطاع الأعمال فى البورصة وسيتم البدء فى الطرح خلال شهرين، والبدء بشركة إنبى للبترول ثم يليها شركات من قطاع الأعمال العام والبنوك ، والهدف من ذلك هو تنشيط البورصة
وأوضح رئيس مجلس الوزراء فى تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أنه سيتم العمل على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، ومتوقع الانتهاء من مراجعة مسودة القانون أغسطس القادم، موضحا أنه لابد وأن تخرج اللائحة بتوافق بين كافة الجهات ومتوافقة مع القانون.

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