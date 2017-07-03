إسكان جلوبل تطلق الدورة الثانية من معرض النخبة العقارى الشهر المقبل2017-07-03 19:35:04
> 100 شركة مصرية وعربية تكشفان عن اهم استثماراتهم
أحمد عفيفى: تسويق مشروعات العاصمة الادارية ودعم الاقتصاد اهم الاهداف
تستعد مجموعة إسكان جلوبل - إحدى كبريات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات في الكويت والخليج –اطلاق الدورة الثانية من معرض “النخبة العقاري”، الذي استضافتة القاهرة لاول مرة العام الماضى برعاية الرئيس السيسى وبحضور وزير الاسكان الدكتور مصطفى مدبولى .
ويقام المعرض خلال الفترة من 9-12 اغسطس المقبل على مساحة 18 ألف متر مربع خلال، وبمشاركة كبرى الشركات العقارية المصرية والعربية مثل شركة وادى دجلا ومعمار المرشدىوزيزينا ارضك وتبارك وكليوباترا العقارية والشرقيون، الى جانب عدد من الشركات الخليجية مثل اموال الكويت ومكسب العقارية وكويت لادارة المشاريع .
صرح بذلك أحمد عفيفي، نائب رئيس مجلس إدارة إسكان جلوبل، الذى أكد أن معرض النخبة العقاري في دورتة الثانية يضم عدد من المشروعات الجديدة التى ستكشف عنها الشركات المشاركة لاول مرة.
أوضح ان “اسكان” تهدف كعادتها الى تنشيط قطاع العقارات المصرىوجذب العديد من روؤس الاموال الخليجية الى السوق كما حدث العام الماضى ، حيث نجحت المجموعة في جذب 6 شركات خليجية تنفذ الان مشروعات على أرض الواقع في السوق المصرى، اضافة الى تحقيق مبيعات للشركات المصرية قاربت من المليار جنية.
وأضاف عفيفى أن السوق المصرى بات للمستثمرين العرب يمثل أحد أهم الأسواق الجاذبة للاستثمار،لاسيما بعد الاصلاحات الكبيرة التى قامت بها الحكومة خلال الفترة الاخيرة لاسيما قرار تحرير سعر الصرف ، واقرار قانون الاستثمار الجديد .
ولفت عفيفى، الى أن الهدف من المعرض سيظل دائما هو دعم الاقتصاد، وتنشيط قطاع الاستثمار العقارى، من خلال جلب المزيد من المستثمرين والشركات الجديدة التى تدخل السوق المصرى لأول مرة، لافتا إلى أن كبرى شركات الاستثمار العقارىفى الكويت ودول الخليج أعلنت عن رغبتها فى المشاركة فى معرض النخبة الذى سيقدم العديد من المفاجآت فى السوق خلال الفترة المقبلة.
وأكد عفيفى أن مصر لا زالت من أهم أسواق المنطقةجذبا للاستثمارات العربية والأجنبية مقارنة بالدول المجاورة، متوقعا أن يجذب المعرض رؤوس أموال وصفقات تتخطى الـ40مليار جنيه، إضافة إلى جذب المزيد من الشركات الجديدة التى تدخل السوق المصرىلاول مرة.
وأوضح عفيفى أن الشركة تستهدف التسويق والمشاركة فى العاصمة الإدارية، ، لافتا إلى أن العديد من الشركات الخليجية أبدت رغبة كبيرة فىذلك، لتنفيذ عدد من المشروعات فى العاصمة الإدارية.
وعن الجديد الذى يقدمه معرض النخبة العقارى هذا العام ، قال عفيفى أن معرض القاهرة هذا العام سيشهد دخول عدة شركات جديدة كما انة يتميز بتنوع المشاريع، ووجود الجهات الممولة والمانحة لتقديم قروض وتسهيلات بنكية وتمويلية، كما سيركز المعرض على استعراض عدد من المشاريع العقارية المتنوعة، وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين لاختيار الفرص المناسبة، ومناقشة الخطط، وعقد الصفقات النوعية التى ستصب فى النهاية فى صالح الاقتصاد المصرى.
الجدير بالذكر مجموعة إسكان جلوبل تتواجد في السوق الكويتى منذ عام 2008 كشركة متخصصة في تنظيم المعارض والمؤتمرات وتعتبر حاليا الشركة الأولى في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات على مستوى الكويت حاليا وتسعي مستقبلا إلى التوسع خليجيا.
وتتولي الشركة سنويا تنظيم ما يقارب من خمسة معارض عقارية محلية و3 خليجية تخاطب جميعها كل المتطلبات والاذواق والمستويات ولدى المجموعة 3 افرع في دولة الكويت وفرع في امارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت مسمي “جلوبلتاتش”، وفرع في دولة قطر.
ويعد معرض العقار المصرى الذي عقد في الكويت مايو الماضى بمشاركة 40 شركة مصرية آخر المعارض التي نظمتها المجموعةخلال العام الجارى 2017.
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