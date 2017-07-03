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التحالف العربي: مقتل 40 حوثيا بمنطقة جازان باليمن
التحالف العربي

التحالف العربي: مقتل 40 حوثيا بمنطقة جازان باليمن

2017-07-03 19:29:45
أ ش أ

أعلنت قوات التحالف العربي، اليوم الاثنين، مقتل نحو 40 من مليشيات الحوثي في غارات جوية ومدفعية شنتها على الحدود التابعة لها قبالة الخوبة بمنطقة جازان باليمن.

وأضاف التحالف -حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية- أن القوات شنت هجومًا في محافظات الحديدة وجوف وحجة وصعدة وسلسلة غارات جوية على مواقع مليشيات الحوثي.

واستهدفت قوات التحالف تجمعات وآليات عسكرية للمليشيات في مناطق مديرتي الظاهر وحرض بالقرب من الحدود السعودية والتي نتج عنها مقتل وإصابة عشرات الحوثيين وتدمير 3 عربات عسكرية كانت تقل الحوثيين نحو الحدود السعودية.

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