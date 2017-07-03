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رئيس وزراء المجر: أوروبا لن تعرف الاستقرار بدون جهود مصر
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

رئيس وزراء المجر: أوروبا لن تعرف الاستقرار بدون جهود مصر

2017-07-03 19:31:01
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قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان للرئيس عبدالفتاح السيسي: “أرحب بكم من كل قلبى، أنا محظوظ؛ لأن منتدى رجال الأعمال الأول تم عقده عام 2015 فى بودابست”.

جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى المصري المجري لرجال الأعمال بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة وفدي ممثلي القطاع الخاص بالبلدين لبحث سبل التعاون التجاري والاقتصادي المشترك واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين المجريين بمصر.

وأضاف “أوربان” أنه والرئيس السيسى تحدثا قبل عامين عن انفجار موجات الهجرة غير الشرعية، وقال: إن التوقيت مهم لأن هذا الحديث كان قبل تفشى الهجرة غير الشرعية.

وتابع: أكدنا وقتها أنه دون استقرار مصر لن تكون أوروبا مستقرة؛ لذا فإن نجاح مصر يصب فى صالحنا.

وأردف رئيس الوزراء المجري: انظروا إلى ما يحدث فى سوريا، وتخيلوا مصر بدون الرئيس السيسى؛ لذا يجب على أوروبا أن تقدم التقدير والاحترام لمصر.

وتابع: يوجد تشابه سياسى بين الرئيس عبد الفتاح السيسى وأفكار السياسيين الذين يقودون المجر حاليا.

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