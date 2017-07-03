

قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة 154 متهما فى قضية “أنصار بيت المقدس 3”، والمقرر عقدها غدا الثلاثاء، لجلسة 11 يوليو، للمرافعة وقالت المحكمة إنها أعلنت قرارها للتخفيف على الأهالي الذين يأتون الجلسات وإعلامهم بذلك لعدم الحضور.

تضم أوراق القضية المقيدة برقم 2 لـسنة 2016 جنايات شرق، عدة عمليات إرهابية نفذها عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، على رأسهم الإرهابى هشام عشماوى، استهدفت 15 هدفا متنوعا ما بين ضباط، وأفراد شرطة ومباحث، وتفجير منشآت دبلوماسية وأمنية بواسطة سيارات مفخخة.