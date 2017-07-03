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السيسي يشارك غدا في قمة تجمع "الفيشجراد" ويجري مباحثات مع رئيس وزراء التشيك
الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يشارك غدا في قمة تجمع "الفيشجراد" ويجري مباحثات مع رئيس وزراء التشيك

2017-07-03 19:24:37
أ ش أ

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الثلاثاء ، في قمة تجمع دول ” الفيشجراد” الذي يضم المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، ووجه التجمع الدعوة لمصر كأول دولة في الشرق الاوسط يتم دعوتها للمشاركة في قمة التجمع .

وفي ختام الاجتماعات يعقد قادة الدول الاربعة والرئيس السيسي مؤتمرا صحفياً لعرض نتائج اجتماعات قمة التجمع.

ويسبق اجتماعات قمة تجمع ” الفيشجراد” ، لقاء للرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر اقامته ببودابست مع رئيس وزراء التشيك صباح يوم غد الثلاثاء.

وتعد دول تجمع ” الفيشجراد “، المجر وبولندا وتشيك وسلوفاكيا، مجتمعة خامس أكبر اقتصاد في أوروبا والـ 12 على مستوى العالم.

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