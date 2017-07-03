وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 2017 بالموافقة على خطاب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموجه إلى الحكومة المصرية بشأن تقديم منحة بمبلغ 100 ألف دينار كويتي لتمويل المشروع النموذجي “تكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية” بمحافظة شمال سيناء.

وقرر رئيس المجلس رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة 12 من ظهر غد الثلاثاء، مؤكدا أن جلسة الغد على قدر كبير من الأهمية، قائلا: “لا بد من حضور كل الأعضاء دون تخلف أحد”.