وفد إعلامى صينى رفيع يزور الهيئة العامة للاستعلامات2017-07-03 19:21:50
استقبل ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بمكتبه بديوان عام الهيئة شيويايينج نائب رئيس مكتب إعلام مجلس الدولة الصينى (المماثل لوزارة الإعلام فى الدول الأخرى) والوفد المرافق لها بحضور السفير سونج آى قوه سفير الصين بالقاهرة، حيث تناول اللقاء سبل دعم التعاون الاعلامى بين الهيئة وبين مكتب إعلام مجلس الدولة الصينى، خاصة فيما يتعلق بتنمية القدرات البشرية وتبادل الخبرات لتحقيق هدفين أولهما المزيد من المعرفة بين الشعبين، وثانيهما أن تكون صورة البلدين أمام الغرب وبقية العالم هى الصورة الحقيقية وليست صورة مغلوطة وغير حقيقية كما يشاع، حيث أن بعض وسائل الإعلام الغربية والعالمية لا تدرك التحديات الكبرى التى تواجه البلدين من أجل البقاء والتقدم.
وإعتبر رئيس الهيئة أن الانتماء الوطنى المصرى يدفع إلى إقامة علاقات وطيدة مع دول العالم وعلى رأسها دولة الصين، مؤكداً أن مصر من أوائل الدول التى اعترفت بجمهورية الصين منذ أكثر من ستين عاماً.
كما أشار “رشوان” بكفاح شعب الصين منذ هذا التاريخ الذى وضع الصين فى تلك المكانة العالمية البارزة، مشيراً إلى تشابه ظروف البلدين وأن مصر ما زالت تتطلع للاستفادة بالتجربة الغنية للصين.
وأكد رئيس الهيئة أن العلاقات المصرية الصينية لم تتعرض قط لأى من التوترات على مدار ستة عقود هى عمر العلاقات الرسمية بين البلدين.
كما أكد رئيس الهيئة على ضرورة إبراز مخاطر الإرهاب أمام دول العالم، مطالباً بالإرتقاء بمستوى العلاقات الإعلامية بين البلدين لتتسق مع مستوى التعاون السياسى بينهما.
ومن جانبها رحبت الوزيرة بما طرحه رئيس الهيئة نحو المزيد من التعاون الإعلامى بين البلدين، مؤكدة على أهمية الدور الذى تلعبه وسائل الإعلام فى نقل الصورة الحقيقية، حيث أوضحت أنه لدى العديد من المؤسسات الإعلامية الصينية منافذ إعلامية فى مصر وأنها تقوم بنقل الصورة الحقيقية لما يدور على أرض مصر وهى صورة إيجابية.
كما أكدت على أن وسائل الإعلام المصرية تقوم بنفس الدور، وأن هناك شعور وتعاطف مع الشعب المصرى من قبل الشعب الصينى.
وطرحت الوزيرة مقترحات منها: عقد لقاءات مشتركة مع الجانب المصرى ورحبت باقتراح رئيس هيئة الإستعلامات بترويج الثقافتين المصرية والصينية عبر برامج تليفزيونية، كما اقترحت تطبيق نظاماً لتبادل المعلومات بين وسائل إعلام البلدين.
وطالبت الوزيرة بالتعاون فى مجال تبادل المواد الفيلمية السينمائية والتليفزيونية بين البلدين، ودعت لإنضمام الجانب المصرى لإتحاد “الحزام والطريق” كما وجهت الدعوة لرئيس الهيئة لزيارة الصين من أجل تعزيز سبل التعاون والذى قبلها بدوره، معرباً عن رغبته فى إيلاء المزيد من الاهتمام للتعاون عبر البرامج التليفزيونية، لإتاحة تعرف شعبى البلدين على ثقافة الأخر.
كما إقترح رئيس الهيئة أن يكون هناك تعاون إعلامى مشترك بين البلدين يتم بثه على “اليوتيوب”، وأن يتم تعزيز التعاون الإعلامى بين البلدين من خلال عدد 96 مقراً للإعلام الداخلى فى كافة محافظات مصر بغية عرض التجربة الصينية وأوجه الاستفادة منها.
من ناحيته قال السفير الصينى فى القاهرة أن بين البلدين أساس متين وتاريخ عريق للعلاقات واعداً بمزيد من الجهود لتعزيزها خلال الفترة القريبة القادمة.
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