قال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، إن الذين يقولون بأن الحائض لا تفطر فى الصيام ويجب عليها أن تمسك عن شهوتى البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، يعد قولهم هذا من “كلام أهل البطالة لا أساس له”، ولا يوجد عليه دليل عليه فى الكتاب أو السنة النبوية.

وتابع في برنامجه والله أعلم على شاشة سي بي سي أنه يجب على شبابنا ألا يستمعوا إلى الذين يفتون خارج المعتمدين للفتوى وأهلها ولا يعطوهم مساحة حتى من النقد، مؤكدًا أن هذه أمور شيطانية، منتقدًا الذين يفتون بغير علم مضيفا “ويا ترللى أنت مش فاهم حاجة فى اللغة العربية فالزم مكانك لأن لو مشينا وراك هنتوضا بعد الصلاة”.