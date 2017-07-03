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"أسامة السيد" يكشف حقيقة المقلاة بدون زيت
بطاطس مقليه

"أسامة السيد" يكشف حقيقة المقلاة بدون زيت

2017-07-03 19:25:48

أكد الشيف أسامة السيد أن الترويج بوجود جهاز لقلي البطاطس بدون زيت هو الخطأ السائد بعينه الذي يستفيد منه المتاجرين تحت شعار إكتشاف بدائل للمستهلكين تعطيهم نفس المذاق بإستخدام آلاتهم أو أجهزتهم التي يعتبروها إكتشافاً لا مثيل له.

وأضاف أنه بالبديهيات نحن نحب مذاق البطاطس المقلية، لأنها مقلية وبها نسبة من الدهن الناتج عن القلي يعطيها هذا المذاق المميز، فإذا أخذنا هذه الخاصية ووضعنا البطاطس في وعاء يسمونه مقلاة ولم نضع به زيت، فستنضج البطاطس من الحرارة الناتجة وهذا طبيعي، ويُمكننا عمل هذا بأي وسيلة ممكن أن ينتج عنها حرارة، فيُصبح السؤال هنا أن ما يُعلن عنه هو جهاز لطهي البطاطس بطريقة ما، وليس قلي البطاطس بدون زيت.

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