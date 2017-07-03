 Moheet on google
الإثنين 3 يوليو 2017 06:59 مساءً
روابط سريعة
وزير الخارجية السعودية: نتمنى ردا إيجابيا من قطر
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

وزير الخارجية السعودية: نتمنى ردا إيجابيا من قطر

2017-07-03 18:42:21

أعرب وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، عن رغبته في أن يكون رد قطر على المطالب العربية إيجابيًا، حسبما ذكرت “قناة العربية”.

وأضاف الجبير، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني في جدة، أن الهدف من المقاطعة هو أن تغير قطر سياستها الخارجية، مضيفًا: “سندرس الرد القطري قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3