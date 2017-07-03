أعرب وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، عن رغبته في أن يكون رد قطر على المطالب العربية إيجابيًا، حسبما ذكرت “قناة العربية”.

وأضاف الجبير، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني في جدة، أن الهدف من المقاطعة هو أن تغير قطر سياستها الخارجية، مضيفًا: “سندرس الرد القطري قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة”.