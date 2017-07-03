قال الدكتور حلمي النمنم وزير الثقافة، إن المكتبات العامة في حاجة إلى عمليات الترميم والتوسيع بحيث تتحول إلى مركز ثقافي متكامل، وهو ما تعمل عليه الوزارة في كافة المحافظات وإتاحة تلك الخدمات الثقافية لجميع المواطنين.

وتابع في كلمته ضمن فعاليات الجلسة الثالثة لليوم الثاني لمؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة” بعنوان “الثقافة والفن والإعلام”، أن الخريج الحديث المتخصص في قسم المكتبات لا يتلقى التأهيل اللازم بحيث يجاري أحدث التطورات العالمية في نظام أرشفة الكتب والرسائل العلمية.