 Moheet on google
الإثنين 3 يوليو 2017 08:23 مساءً
روابط سريعة
هذه خطة النمنم للنهوض بوزارة الثقافة
حلمي النمنم وزير الثقافة

هذه خطة النمنم للنهوض بوزارة الثقافة

2017-07-03 19:14:47
كتب - متابعات

قال الدكتور حلمي النمنم وزير الثقافة، إن المكتبات العامة في حاجة إلى عمليات الترميم والتوسيع بحيث تتحول إلى مركز ثقافي متكامل، وهو ما تعمل عليه الوزارة في كافة المحافظات وإتاحة تلك الخدمات الثقافية لجميع المواطنين.

وتابع في كلمته ضمن فعاليات الجلسة الثالثة لليوم الثاني لمؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة” بعنوان “الثقافة والفن والإعلام”، أن الخريج الحديث المتخصص في قسم المكتبات لا يتلقى التأهيل اللازم بحيث يجاري أحدث التطورات العالمية في نظام أرشفة الكتب والرسائل العلمية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3