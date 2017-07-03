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عبد المعز: من تزوج إمرأة لجمالها ومالها زاده الله قبحا وفقرا.. فيديو
رمضان عبد المعز

عبد المعز: من تزوج إمرأة لجمالها ومالها زاده الله قبحا وفقرا.. فيديو

2017-07-03 18:39:45

استنكر الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، إقبال الشباب على الزواج، دون اختيار سليم، لافتا إلى أن هناك من يقبل على الزواج من الثرية والجميلة، ودون النظر إلى الدين والأخلاق”.

وتابع عبد المعز، خلال برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية  “dmc”، اليوم الاثنين: “من تزوج إمرأة لجمالها ومالها زاده الله قبحا وفقرا، ومن تزوج إمرأة لحسبها ونسبها زاده الله ذلا، ومن تزوج بإمرأة لدينها، بارك الله له فيها وبارك فيه”.



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